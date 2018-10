Avvenimenti previsti per oggi, lunedì 15 ottobre, in Sicilia.1) TREMESTIERI ETNEO (CT) - Campus Don Bosco, ore 09:00 Seminario dal titolo "Programmazione finanziaria dell'ente locale tra dialogo, condivisione, motivazione e performance: una relazione complicata?", organizzato da AnciSicilia con Ifel.2) PALERMO - Hotel Villa D'Amato, via Messina Marine, ore 09:30 XI congresso della Filt Cgil Palermo. Relazione introduttiva del segretario generale della Filt Cgil Palermo Gaetano Bonavia. Intervento del segretario Cgil Palermo Alessia Gatto. Conclude i lavori Franco Corradi, della segreteria nazionale Filt Cgil.3) CATANIA - Hotel Nettuno, ore 09:30 Comitato esecutivo della Cisl. Aprirà i lavori Maurizio Attanasio, segretario generale Cisl Catania. Interverranno Mimmo Milazzo, segretario generale Cisl Sicilia, e Giovanna Ventura, segretaria nazionale organizzativa Cisl.4) CATANIA - Municipio ore 10:00 Il sindaco Salvo Pogliese accoglie 200 tra giornalisti, fotografi, instagramer e fashion blogger cinesi in Sicilia per un press tour in occasione dell'ingresso nel mercato orientale del lusso di cosmetici creati da una azienda specializzata in prodotti naturali con una sede a Catania.5) RAGUSA - Sala conferenze Cna , via Psaumida 38, ore 10:00 Presentazione della "Giornata del Benessere", promossa ed organizzata da Cna Sicilia.6) CATANIA - Istituto musicale Vincenzo Bellini ore 10:30 Il delegato del Miur Dino Giarrusso, insieme a portavoce nazionali e regionali e ai consiglieri comunali del M5s, incontrerà docenti e studenti sul futuro dell'Istituto7) AUGUSTA (SR) - Arsenale militare marittimo, ore 11:30 Cerimonie di avvicendamento al comando della direzione dell'Arsenale militare marittimo di Augusta e del Nucleo supporto logistico di Messina della Marina militare, alle 16, all'interno della base navale.8) PALERMO - Sala Kounellis di Palazzo Riso, ore 15:00 XIII edizione del concorso "Premio Nazionale delle Arti". Partecipano studenti di Accademie d'Italia con opere figurative, digitali e scenografiche. Alle 11.00 all'oratorio dei Bianchi, si terrà una preview per i giornalisti.9) PALERMO - Palazzo Ajutamicristo, ore 17:00 Presentazione del volume "I Bagni di Cefalà Diana (secoli X-XIX) Pratiche termali d'origine islamica nella Sicilia medievale, edito dall'Ècole Française de Rome", a cura di Alessandra Bagnera e Annliese Nef.10) CATANIA - Scuola Superiore, Villa San Saverio ore 18:00 Incontro con il conduttore televisivo e giornalista Alessandro Cecchi Paone.11) PALERMO - Teatro Massimo, ore 20:30 Galà di beneficenza "Aiutiamo il Burundi".12) PALERMO - Rouge et Noir, ore 20:30 Proiezione speciale di "Renzo Piano - l'architetto della luce", il documentario diretto dal maestro del cinema Carlos Saura. Repliche fino al 17 ottobre.(ANSA)