Il grande evento culturale, si inaugurerà a Palermo il 3 novembre prossimo con l’adesione del Ministero dei Beni Culturali ed il patrocinio delle Regione Siciliana, del Comune di Palermo, dell’Università degli Studi di Palermo e dell’Assemblea Regione Siciliana. L’organizzazione Navigare s.r.l. gestisce i diritti del “concept” della mostra in Italia ed all'estero in occasione del 100 anni della morte di Amedeo Modigliani.

L’esposizione multimediale presenta una cinquantina di opere nelle quali è riprodotto l’universo e l’immaginario femminile di Amedeo Modigliani, così importante per la sua formazione personale e artistica. La mostra presenta contenuti multimediali sviluppati grazie all’aiuto di moderne tecnologie: un docu-video realizzato da Sky Arte, animazioni e altri contenuti multimediali arricchiscono la mostra rendendo l’evento un eccezionale momento di promozione e divulgazione culturale dell’arte di Amedeo Modigliani.

Le opere, delle quali l’Istituto possiede i diritti di utilizzo, sono riprodotte digitalmente ad altissima definizione con l’assoluto rispetto delle dimensioni e dei colori dell’originale. Arricchiscono e contestualizzano storicamente la mostra oltre 90 tra foto e documenti d’epoca, spesso inediti, relativi alla vita del grande artista italiano. Un corredo tecnologico di video, filmati, animazioni in compositing e app, rende infine la mostra un evento straordinario di comunicazione e di divulgazione culturale, raggiungendo il grande pubblico con i nuovi metodi di fruizione esperienziale applicati al bene culturale.

Le due mostre, che si fondono in un unico fantastico evento, permettono di avere percezione di una sorta di racconto di un periodo storico straordinario, come l’Europa dei primi del ‘900, in cui l’arte, le grandi scoperte, l’economia, i confronti tra la pittura, la musica e la letteratura hanno influito radicalmente nel nostro immaginario, determinando simboli e riferimenti indissolubili nella nostra coscienza: così come l’opera di Amedeo Modigliani. Il progetto viene organizzato grazie alla collaborazione dei media partner Radio Monte Carlo, Sky Art e City News – Palermo Today e Gesap Aeroporto Palermo, e dallo sponsor tecnico Plus Plustcollection.

Mostra dal 3 novembre 2018 al 31 marzo 2019

Inaugurazione: 3 novembre 2018 | 19.00 - 24.00

PALERMO - Arriveranno a Palermo dal prossimo 3 novembre, a Palazzo Bonocore, “Gli amici di Modigliani” che s’inseriranno nell’ambito dell’esposizione – già annunciata - “Modigliani Experience, Les Femmes” (www.modiexperience.com), ideata dall’Istituto Amedeo Modigliani e organizzata da società Navigare s.r.l. ed Amalart, in preparazione delle celebrazioni del centenario della morte del grande artista livornese (1920-2020). Un evento nell’evento che rientra nelle manifestazioni di Palermo Capitale della Cultura 2018. Saranno esposte opere uniche di Amedeo Modigliani, Maurice Utrillo, Joseph Fernand Henry Leger, Giovanni Fattori ed altri, che daranno vita a un’esposizione significativa e ricca d’informazioni sulla vita parigina di Amedeo Modigliani, oltre che su alcuni dei suoi più importanti amici.Si tratta di una straordinaria mostra dedicata a pittori di grande notorietà e rilievo internazionale che in diverse occasioni e circostanze hanno intrecciato relazioni e amicizia con l’artista italiano, condividendo non solo la passione per la pittura ma anche esperienze di vita. Opere di rara bellezza si intrecceranno a immagini e foto storiche della vita di Amedeo Modigliani nei primi anni del ‘900. La mostra, a cura di Alberto D’Atanasio, sarà corredata da importanti documenti inediti che mostrano lo status di conservazione e le attività di restauro e ricerca svolte durante le fasi di recupero e restituzione dell’opera d’arte.Orari: dal lunedì (lunedì mattina chiusura pomeridiana con apertura ore 14) al giovedì e la domenica 10 - 20.30; Venerdì e sabato 10 - 22.30 (ultimo ingresso trenta minuti prima della chiusura).Produzione: Navigare Srl - info: 345/2750787 (info@navigaresrl.com)Biglietti – Intero: € 12; Ridotto: € 10 per over 65 anni, forze dell’ordine, vigili del fuoco, personale docente ed educativo Ministero Pubblica Istruzione; € 8: universitari, ragazzi fino a 18 anni e convenzioni; € 5: visita scuole. Gratuità: bambini fino a 8 anni, disabili con accompagnatori. La biglietteria chiude trenta minuti prima dell’orario di chiusura.Biglietteria/Info: Palazzo Bonocore - 342/1468635 – 345/2750787.modiexperience.segreteria@gmail.comwww.modiexperience.com