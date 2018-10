del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche ad avere l'ultima parola sul caso del castello Maniace di Siracusa. Lo ha stabilito la prima sezione del Tar di Catania. A decidere, quindi, sarà una figura del

ministero delle Infrastrutture: dovrà stabilire l'operato degli ispettori della Regione è stato corretto e, di conseguenza, avrà l'ultima parola anche sui

provvedimenti di demolizione e di revoca dell’agibilità: il bar 'astronave' resta al momento aperto e si tornerà in camera di consiglio il 28 marzo.

Il Tar ha disposto una verifica con l'obiettivo di

"accertare se vi siano difformità tra quanto realizzato e il progetto come approvato e autorizzato". L’area è quella a ridosso del castello federiciano sulla punta estrema di Ortigia, a Siracusa. È di proprietà del Demanio e a seguito di un bando pubblico è stata affidata per 12 anni a una società privata, la Senza confine s.r.l., per poco più di 170mila euro. Il centrodestra locale e alcune associazioni ambientaliste, tra cui Italia nostra, hanno da subito contestato anche la natura del bando e la concessione: "Un’area di pregio affittata al prezzo di un basso commerciale in periferia".

Il progetto di riqualificazione prevedeva, tra le altre cose, la costruzione di un risto-bar, che è la struttura avveniristica che secondo gli ispettori regionali dovrebbe essere abbassata di 50 centimetri e la piattaforma in cemento che la regge, demolita. I proprietari hanno impugnato tutti i provvedimenti a loro carico giunti tra agosto e settembre: quello della Soprintendenza che, vista la relazione degli ispettori della Regione, ha emanato ordinanza di messa in pristino; e quelli consequenziali degli uffici comunali. In conseguenza a questi provvedimenti il bar era stato chiuso ma per soli tre giorni. Il Tar aveva immediatamente accolto la richiesta di sospensiva, decretato la riapertura del sito e rimandato a una nuova udienza nel merito, che si è svolta giovedì scorso.

Stamattina è arrivato l’esito che conferma la sospensione dei provvedimenti e nomina, appunto, un "organo verificatore". Secondo la difesa della società privata i giudici amministrativi avrebbero trovato poco chiara la documentazione prodotta dagli uffici regionali: con pareri della vecchia soprintendente, Rosalba Panvini, sul manufatto realizzato, difformi rispetto alle deduzioni cui sono giunti gli ispettori. I giudici amministrativi hanno dunque disposto che il Provveditorato interregionale per le Opere pubbliche completi la verifica entro 90 giorni. Si tornerà in aula il 28 marzo. Il caso è diventato politico, anche perché alla presidenza della commissione del Comune, che aveva rilasciato i nulla osta urbanistici necessari, c'era l’allora vicesindaco, attuale primo cittadino Francesco Italia: il centrodestra per questo ne ha chiesto le dimissioni. La soprintende Panvini, nel frattempo, è stata trasferita.

