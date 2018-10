MARSALA (TRAPANI) - Un incendio si è sviluppato al secondo piano di un alloggio popolare del quartiere di via Istria, alla periferia est di Marsala. Ad appiccare il fuoco sarebbe stato uno degli inquilini, un quarantenne che vive con la madre di 70 anni e la sorella di 37, dopo un litigio con le due donne. Madre e figlia - condotte in ospedale per accertamenti - sono state salvate dai vigili del fuoco, chiamati da alcuni vicini di casa. Oltre ai pompieri sono arrivati i carabinieri di Marsala, che hanno avviato indagini. Nell'appartamento incendiato (i vigili del fuoco non hanno dubbi sull'origine dolosa del rogo) sono andati distrutti quasi tutti i mobili. Temporaneamente evacuati anche altri due alloggi.(ANSA).