MARSALA (TRAPANI) - Sono iniziati presso il Liceo Pascasino di Marsala (Tp) i lavori del Global YounG7, 54 gli studenti che si siederanno in 9 tavoli per simulare la negoziazione europea. Attività diplomatica, capacità di relazionarsi, lavorare in team e leadership saranno elementi che condurranno alla valutazione finale. Un evento che svilupperà soluzioni spendibili e concrete per il territorio su due topic: Pari Opportunità ed Ecos ostenibilità.Durante la cerimonia di apertura la dirigente Scolastica, Anna Maria Angileri, ha puntualizzato come "ci sia un grande lavoro dietro, fatto di sacrifici, e di tenacia per rendere la scuola al centro di questa programmazione. Una dura selezione che vede il Liceo Pascasino di Marsala vincente, una scuola ben accreditata grazie anche alla presenza di docenti che accompagnano i ragazzi in tali percorsi di buona pratica scolastica". A dare i saluti ai ragazzi il sindaco della città, Alberto Di Girolamo, che ha voluto ricordare come "sia importante stare e restare in una Europa che consente e permette lo scambio culturale". Ha presenziato il responsabile della United Network Europa, Giacomo Palazzolo, che ha esortato i ragazzi "a non fermarsi, ad andare avanti nonostante le difficoltà e a mettersi in gioco per costruire una società aperta e libera verso un dibattito democratico".Sono intervenute le relatrici per meglio chiarire i topic su cui i ragazzi dovranno confrontarsi: Francesca Parrinello per la Casa di Venere e quindi per le Pari Opportunità, Simona Pecorella per l'ecosostenibilità. Insieme a loro anche Martina Ferracane e Lijia Genovese, Monica Gualtieri, Martina Passanante. Dopo la cerimonia di apertura i ragazzi si sono divisi in gruppi e hanno dato vita ai tavoli di lavoro per la negoziazione. Lavori che verranno condotti rigorosamente in ​ lingua inglese. Gli studenti sono supportati dalla professoressa Annalise Galfano, responsabile dell'evento, e da Jovan Knezevic un alunno del Liceo che ha già ottenuto buone performance. Nella giornata del 16 ottobre si continuerà con i tavoli di lavoro e alle 18, sulla terrazza della scuola, presso la sede di via Vaccari, si terrà un aperitivo in musica.La mattina di mercoledì 17, invece, sarà dedicata alle ultime negoziazioni e poi, nel pomeriggio, dalle 16 in poi, presso il Complesso Monumentale di San Pietro dove si terrà la premiazione. All'evento di chiusura parteciperanno Fiorella Palumbo, dirigente Usp Trapani; Silvia Facciotti, sostituto procuratore presso il Tribunale di Marsala, e Alessandra De Paola, docente presso l'Università degli Studi di Palermo.