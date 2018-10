. Intanto, sempre "Il Resto del Carlino" racconta di un appello alla riservatezza lanciato dallo stesso marito della ragazza morta, Thomas: "Non riesco a dire nulla, sono senza parole, mi dispiace. Chiediamo solo di essere lasciati soli".

E' una vicenda che ha scosso tutti, quella che ha vistoLa giovane di ventotto anni sarebbe deceduta nel sonno durante il pomeriggio di mercoledì scorso, a San Giovanni nel riminese. A dare la notizia è stato "Il Resto del Carlino", che ha anche confermato l'autopsia disposta per stamattina, nel tentativo di spiegare le cause del decesso.Intorno alla giovane sportiva e alla sua famiglia si è stretto con affetto il popolo dei social. Sono tanti i messaggi di cordoglio scritti sul profilo Facebook della ragazza, che la ricordano per la sua dolcezza e solarità. "Un altro angelo è volato in cielo - scrive un utente, - condoglianze alla famiglia". "Ciao Giada, ora sei fra le nuvole" commenta una ragazza. Tanti poi i riferimenti commossi alla figlia: "Proteggi da lassù la tua bambina", "Che tragedia. Un abbraccio sincero alla piccola". Infine, c'è anche chi ricorda Giada per le sue grandi doti sportive, che l'avano vista impegnata nella nazionale italiana: "Ciao Giada, ora sei in pace.