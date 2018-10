in via Francesco Crispi, all'altezza del Molo Santa Lucia, e in via Luigi Cerbone, nella zona dello Zen: sono state danneggiate diverse auto parcheggiate. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e degli agenti della polizia municipale.

Come ad ogni pioggia, ancora una volta gli allagamenti si sono verificati nei sottopassi, da

via Imera a viale Regione Siciliana all'altezza di viale Lazio e del ponte Belgio.

Numerosi gli interventi per gli automobilisti rimasti in panne, tombini "saltati" in via Messina Marine, via Pitrè, Leonardo da Vinci, in via Saitta Longhi e in via Amedeo d'Aosta. Auto bloccate anche nella zona di Brancaccio, specie in via Pecori Giraldi.

Centinaia le chiamate giunte al centralino dei vigili del fuoco che sono intervenuti per allagamenti e alberi finiti in strada.In entrambi i casi, due palazzi sono stati messi in sicurezza dopo il cedimento di alcuni calcinacci. Non si registrano feriti.