Tra non molto diventerà papà di un bimbo figlio della sua relazione con una donna. Per questo il vescovo di Ischia, Pietro Lagnese, ha sospeso dall'esercizio del ministero sacerdotale don Gianfranco Del Neso, amministratore parrocchiale della chiesa di "Maria Ss. Madre della Chiesa" (Lacco Ameno). "Il Vescovo - si legge in un comunicato - fortemente addolorato per l'accaduto, ha riconosciuto l'onestà di don Gianfranco nell'aver condiviso con lui la fatica nel rimanere fedele all'impegno del celibato", e ha dichiarato che "il sacerdote intende assumersi tutte le responsabilità connesse alla sua nuova situazione di vita che prevede l'arrivo di un figlio".