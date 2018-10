Un uomo ha sparato e ucciso il figlio della compagna. Roberto Michelini, 76 anni, avrebbe freddato il figliastro di 43 anni, Fulvio Piavani, in seguito a una lite familiare scoppiata nella notte. Era presente anche la madre della vittima e compagna dell'assassino, che avrebbe avvertito subito i carabinieri.L'episodio è avvenuto a San Benedetto del Po, in provincia di Mantova. Già nella notte, Michelini è stato portato via da una pattuglia e al momento si troverebbe nella caserma della città. Il comando di Mantova e la Procura hanno già avviato le indagini per ricostruire la dinamica e il movente dell'omicidio.