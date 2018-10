Per nove anni ha abusato della figlia che, ormai adolescente, nello scorso mese di settembre ha trovato il coraggio di raccontare tutto alla madre che ha poi presentato denuncia ai Carabinieri. E' accaduto in provincia di Potenza. I militari, che hanno condotto le indagini, hanno arrestato l'uomo, di 45 anni, per il quale il Gip ha disposto gli arresti domiciliari. (ansa)