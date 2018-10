In due distinte operazioni a Brancaccio e Acqua dei Corsari i militari hanno trovato armi e munizioni, precisamente nell'abitazione di Giovanni Chifari, palermitano di 27 anni.

pupazzi di peluche e giocattoli: all'interno di una federa di cotone erano state nascoste due pistole, di cui una Beretta 92 SB ed una Sig Auer, con matricola abrasa, tre serbatoi e 157 proiettili. Chifari si è giustificato dicendo di aver dimenticato di possederle, è così stato trasferito in caserma e dichiarato in arresto per detenzione illegale di armi e munizionamento.

Le due pistole fornite di caricatore e relativo munizionamento - spiegano dal comando provinciale - saranno inviate al RIS di Messina per accertamenti balistici". La denuncia è invece scattata per C.S,

palermitano di 23 anni: durante una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 27 grammi di marijuana, poi sequestrata. Il secondo e terzo arresto, nella zona di Acqua dei Corsari, per la precisione in via Sacco e Vanzetti:

L. S., 21 anni, e C. s., 56 anni, sono finiti in manette dopo essere stati colti in flagrante nei pressi di passaggio Petrina.

La droga era nascosta dietro le ruote delle auto parcheggiate. Il più anziano è stato trovato in possesso di 40 euro in contanti, ritenuti frutto dello spaccio, mentre il 21enne aveva in tasca una dose di hashish.