saltò per la protesta degli infermieri. Iacono ha ricostruito la vicenda rispondendo alle domande del pubblico ministero Giacomo Brandini e ha parlato di un doppio intervento: lifting addominale e sbiancamento.

È facile immaginare quali saranno le mosse delle difese degli imputati quando, il prossimo 29 novembre, faranno il contro esame del testimone. Iacono, infatti, ha già reso due testimonianze nel corso delle indagini preliminari e mai aveva parlato del particolare intervento chirurgico.

Perché lo ha fatto solo adesso, sui suoi ricordi ha pesato il tam tam mediatico? Di certo, se davvero le cose fossero andate come racconta Iacono, si tratterebbe di una conferma all'impianto accusatorio, secondo cui Tutino avrebbe eseguito in ospedale interventi di chirurgia estetica vietati in una struttura pubblica.

Iacono ha aggiunto che quando raccolse le proteste degli infermieri per quell'intervento inusuale fu lui stesso a parlarne con Sampieri. Poi, non ha saputo quali furono le decisioni del commissario. L'intervento non si fece più. Sampieri, che ascoltava in aula, tramite il suo legale, l'avvocato Vincenzo Lo Re, fa sapere che non parlò mai di quell'intervento con Iacono.

"Sbiancamento anale? Io non l'ho mai fatto, perché dovrei farlo? Sin da bambino adoravo l'abbronzatura integrale", disse Crocetta a La Zanzara su Radio 24 nei giorni in cui esplodeva lo scandalo giudiziario. Una riposta al chiacchiericcio, ma ora la vicenda assume un altro valore.

lo "sbiancamento anale” dell'ex presidente della Regione Rosario Crocetta diventa materia processuale., anestesista a Villa Sofia al processo che vede imputati, fra gli altri, Giacomo Sampieri e Matteo Tutino, che dell'ospedale palermitano furono rispettivamente commissario e primario di Chirurgia plastica., che era anche medico personale di Crocetta, ad eseguire l'intervento che, secondo il testimone, era stato programmato. Alla fine