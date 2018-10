"Due uomini non fanno una madre": è lo slogan della nuova campagna (hashtag "#Stoputeroinaffitto") allestita dalle associazioni Pro vita e Generazione famiglia: le famiglie con partner dello stesso sesso, soprattutto quello maschile, sono di nuovo sotto i riflettori ed è scoppiata una polemica social, soprattutto per la foto usata che ha sollevato molte reazioni. I manifesti sono stati affissi a Torino, Milano, Roma e Napoli: due uomini (definiti genitore 1 e genitore 2) spingono un carrello del supermercato in cui hanno acquistato un bambino con codice a barre sul petto.