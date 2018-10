, il primo edificio residenziale più alto di Italia in uno degli appartamenti del circuito di Manuele Alessi, Ceo & Founder di Hemerald - homes & Resorts, Host Airbnb Plus, selezionato e scelto da Airbnb Italia.

Lo scorso febbraio a San Francisco è stato annunciato il lancio di Airbnb Plus, una nuova categoria disponibile sulla piattaforma Airbnb che offre ai viaggiatori una selezione di case bellissime verificate secondo criteri di comfort qualità e design di altissima qualità. Ad 8 mesi dal lancio, i mercati in cui Airbnb plus è disponibile sono più che raddoppiati ma è l'Italia il paese che ha registrato i riscontri migliori sia in termini di numero di annunci, cresciuti del 120% dal lancio ad oggi, sia in termini di utilizzo del servizio con il 60% in più registrato sul numero di prenotazioni per il secondo e terzo trimestre. Roma e Milano in particolare sono protagoniste della crescita anche a livello internazionale.

Milano si distingue per il tasso di crescita (+86%) mentre Roma, San Francisco, Sydney, Melbourne e Barcellona rientrano tra i mercati con l’offerta più alta. A questi due mercati si è da poco aggiunta Firenze, e sono prossime al lancio Venezia, Torino, Bologna, Napoli, e presto costiera Amalfitana, la campagna Toscana, la provincia di La Spezia e la Sicilia.

"Sono contento di essere stato scelto da Airbnb plus e sono felice oggi di poter mostrare i servizi plus di property management. Grazie ad Airbnb plus, possiamo selezionare e gestire delle strutture di livello per poter esprimere al meglio l’ospitalità Italiana e valorizzare la bellezza del design delle case rendendole dimore meravigliose dove poter vivere esperienze uniche nel massimo del confort. Un mio particolare ringraziamento va ai nostri house managers che ci seguono nella gestione operativa, riuscendo a fornire dei soggiorni unici e delle esperienze indimenticabili a tutti i nostri ospiti". Manuele Alessi è siciliano, super host Airbnb e gestisce proprietà di lusso in Italia e all'Estero. È stato scelto come host di riferimento da Airbnb Plus Italia.

