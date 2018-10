PALERMO - Avvenimenti previsti per martedì 16 ottobre in Sicilia:1) CATANIA - Palazzo della Cultura, ore 10:00 Il sindaco Salvo Pogliese e l'assessore regionale al Turismo Sandro Papppalardo presentano la tappa catanese del "Festival di tesori". Partecipa, tra gli altri, la presidente dell'associazione 'Le Vie dei Tesori Onlus' Laura Anello.2) VITTORIA (RG) - Palazzo Iacono, ore 10:30 Conferenza stampa di presentazione del cortometraggio sulla ludopatia commissionato dall'Asp 7 di Ragusa che Nino Frassica sta girando nel Ragusano, principalmente a Vittoria.3) PALERMO - Porto, Molo trapezoidale, ore 10:30 Conferenza stampa a bordo della nave Mare Jonio con gli equipaggi di mare e di terra, alla presenza del sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Ore 17:30 - Moltivolti, via M. Puglia 21, assemblea aperta alla citta' e festa di benvenuto.4) CATANIA - Villa San Saverio, via Valdisavoia 9, ore 10:45 Prima di due giornate del workshop Italia-Israele: "Materials and Technologies for Industrial Innovation". Partecipa, tra gli altri, l'ambasciatore israeliano in Italia Ofer Sachs. Fino a mercoledi' 17 ottobre.5) PALERMO - Centro Amazzone, via dello Spirito Santo, ore 15:00 Conferenza stampa di presentazione della XII edizione del "Progetto amazzone-Giornate biennali internazionali. Il corpo in Fuga. Cultura e cancro", diretto da Anna Barbera e Lina Prosa. 6) PALERMO - Hotel Villa D'Amato, via M. Marine 178, ore 16:00 Undicesimo congresso della Filt Cgil regionale. Partecipano 110 delegati in rappresentanza dei 5.500 iscritti alla categoria. Fino al 17 ottobre.7) FLORIDIA (SR) - Biblioteca Comunale, ore 17:00 Terzo e ultimo incontro del laboratorio "I nonni raccontano".8) PALERMO - Libreria Broadway, via Rosolino Pilo 18, ore 18:00 Presentazione del secondo anno di "Piano focale", Piccola scuola di cinema indipendente underground. Tra i docenti, quest'anno, il regista Aurelio Grimaldi.9) POZZALLO (RG) - Anfiteatro Pietrenere, ore 19:30 Anteprima nazionale del film di Stefano Sollima "Soldado".(ANSA)