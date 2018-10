PALERMO - Il gruppo di Sinistra Comune è entrato oggi a Sala delle Lapidi, prima dei lavori del Consiglio comunale di Palermo, con la maglietta della missione Mediterranea: "Per esprimere solidarietà e vicinanza alla Ong, con la bandiera di Palermo issata sulla nave". "La scelta di entrare a Sala delle Lapidi con le magliette di Mediterranea - dicono i consiglieri comunali di Sinistra Comune Giusto Catania, Barbara Evola, Katia Orlando, Marcello Susinno - è un modo per coniugare le battaglie istituzionali con l'impegno civile e difendere in ogni modo ed in ogni sede i diritti delle persone, soprattutto le più vulnerabili. Perchè la città è un porto aperto a tutte le diversità: la bandiera di Palermo sventola sulla Mar Jonio e in aula i consiglieri di Sinistra Comune indossano le magliette della Ong". Bisogna praticare i diritti e battersi contro il razzismo in ogni luogo, dalle scuole ai luoghi decisionali: è questo il messaggio lanciato da Sinistra Comune. Dopo dodici giorni di navigazione e monitoraggio, la nave Mare Jonio oggi è a Palermo. "A bordo, accanto a quelle dell'Europa e dell'Italia, sventola la bandiera di Palermo, come su tutte le navi che partecipano al progetto, perchè salvare vite umane e denunciare lo sfruttamento di uomini e donne che mettono a rischio la loro sopravvivenza per giungere in Europa - sostengono i consiglieri di Sinistra Comune - è un dovere di tutte e tutti, dentro e fuori le istituzioni, a terra come a mare".(ANSA).