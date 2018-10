E' finito agli arresti domiciliari in base alla legge per l'omicidio stradale il 45enne italiano che al volante dalla sua Mini Cooper ha investito e ucciso a Falconara Marittima (Ancona) Enrico Orlandini. Il conducente è stato sottoposto ad alcoltest da cui è risultato che si era messo alla guida in stato di ebbrezza.