Riad si prepara ad ammettere che il giornalista dissidente Khashoggi è stato ucciso nel consolato saudita a Istanbul in un interrogatorio finito male, ma spiegherà anche che l'operazione è stata condotta senza autorizzazione e le persone coinvolte saranno ritenute responsabili. Lo riporta la Cnn citando due fonti. Citando fonti vicine a Riad, il New York Times scrive invece che il principe ereditario Mohammed bin Salman avrebbe approvato l'interrogatorio del reporter, per il quale aveva disposto un trasferimento forzato in Arabia Saudita. Il segretario di Stato Usa Pompeo arrivato a Riad.