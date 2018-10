Un anno fa ci siamo promessi amore eterno. Lo rifarei altre mille volte amore mio. La mia riconoscenza infinita va a Dio in primis e a tutto lo staff del reparto di rianimazione del Vito Fazzi di Lecce poi, per averti tirato fuori dal pericolo. Grazie a @negramaroofficial per la continua presenza e alle mie rocce Cocco e Michela, è proprio vero che l’amicizia è il balsamo della vita... grazie ancora a tutti coloro che mi hanno scritto, cercato, chiamato, sostenuto ogni giorno o anche una sola preziosissima volta. Siete importanti. Che Dio vi benedica. Auguri amore mio!".

Clio Evans, la moglie di Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro colpito da emorragia cerebrale e ora fuori pericolo, festeggia su Facebook il suo primo anno di matrimonio con questo post: "