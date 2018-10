Caos sulla notizia dell'abolizione del numero chiuso a Medicina. Il comunicato ufficiale del CdM annuncia che la norma è contenuta nella Legge di Bilancio, ma il ministro all'Istruzione Bussetti dice che non gli risulta e spiega che si lavora semmai per allargare man mano gli ammessi dopo il test. Quindi, con la ministra della Salute Grillo (nella foto), spiega di aver chiesto l'aumento di accessi e contratti per le borse di studio. Infine, arriva la nota di Palazzo Chigi che si corregge: l'abolizione del numero chiuso a medicina è un obiettivo di medio termine per il quale sarà avviato un confronto tecnico con i rettori. Non sarà quindi subito.