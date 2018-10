Volotea punta ancora su Palermo. A partire da aprile 2019, due volte a settimana, la compagnia low cost inaugurerà le rotte per Cagliari e Pescara, arrivando a quota 26 collegamenti di cui 20 in esclusiva. "Siamo una compagnia che da sei anni fa base qui con una squadra di 50 persone - ha detto Pierfrancesco Carino di Volotea in conferenza stampa - e siamo fieri di essere un acceleratore del business per il territorio". naugurerà le rotte per Cagliari e Pescara, arrivando a quota 26 collegamenti di cui 20 in esclusiva. "Siamo una compagnia che da sei anni fa base qui con una squadra di 50 persone - ha detto Pierfrancesco Carino di Volotea in conferenza stampa - e siamo fieri di essere un acceleratore del business per il territorio".

il traguardo dei 20 milioni di passeggeri, mentre a Palermo avrà così 26 rotte di cui 20 in esclusiva, ossia Volotea sarà l'unica a collegare Palermo con le altre città. "Da gennaio a settembre di quest'anno abbiamo trasportato mezzo milione di passeggeri, il 36% in più del 2017 - ha aggiunto la compagnia - Palermo si conferma di importanza strategica per i nostri piani di crescita".in vendita e circa 6 mila voli, con frequenze aggiuntive e un aumento delle stagionalità. Dieci destinazioni da Palermo all'Italia (Ancona, Bari, Cagliari, Genova, Napoli, Olbia, Pescara, Torino, Venezia e Verona) e sedici per l'estero (Francia, Spagna, Grecia e Croazia). Il tasso di copertura dei posti sfiora il 100%.i cinque milioni di passeggeri - ha detto il presidente di Gesap Tullio Giuffrè - Le statistiche ci danno terzi per maggiore crescita in Europa, i primi in Italia, tra gli scali tra cinque e dieci milioni di passeggeri".del Teatro Massimo. Cagliari e Pescara saranno in vendita promozionale a nove euro entro fine mese, poi le tariffe partiranno da 19: la prossima estate sarà una sperimentazione per capire se estendere le rotte a tutto l'anno. “Il percorso di Volotea è il nostro e porta sviluppo al territorio – ha detto l’amministratore delegato di Gesap Giovanni Scalia – Questo avviene perché ci sono sia una compagnia affidabile che un’interfaccia credibile e professionale. Quest’anno avremo risultati eccellenti dal punto di vista dei passeggeri, con un aumento del 15%, che dell’utile che potrebbe arrivare a quattro milioni”.