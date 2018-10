chiediamo di iniziare i lavori di messa in sicurezza del cancello di piazza

Scalia”.

MeridioNews riporta una dichiarazione di Domenico Musacchia, capo area del settore Ville e Giardini del Comune di Palermo, sui tempi dell’intervento al cancello di piazza Scalia: “Nel giro di una settimana sarà nuovamente fruibile”. Live Sicilia ha provato a contattarlo telefonicamente, senza ottenere risposta.

che stanno trovando sbarrato il cancello del parco in piazza Luigi Scalia. L’accesso è ancora transennato, e un avviso datato 12 ottobre 2018 affisso sui nastri bianchi e rossi recita “Divieto di accesso per opere di messa in sicurezza”. Insomma, da lì non si passa.. Le condizioni dei tre varchi, che si trovano in via Damiani Almeyda, in via Antonino Salinas e in piazza Scalia, vengono inquadrate dal presidente dell’VIII Circoscrizione, Marco Frasca Polara: “Apprendo che il cancello di piazza Scalia è stato chiuso venerdì perché il maltempo l’avrebbe danneggiato - dichiara Frasca Polara - ma i lavori per rimetterlo in sicurezza non sono ancora iniziati. Inoltre da circa dieci anni il portone d’ingresso di via Almeyda è chiuso e il progetto di restauro, che coinvolge sia il Settore Verde sia l’Ufficio Città Storica, a suo tempo non è stato approvato ed è rimasto in stallo”., con tutte le difficoltà logistiche che ciò può arrecare agli utenti. “C’è un piccolo ingresso secondario in ferro battuto che dà su via Almeyda – precisa Frasca Polara – ma pare venga aperto abbastanza arbitrariamente, a seconda della giornata”.e ospita anche una biblioteca, un’area cani, uno spazio giochi per bambini e la sede dell’Assessorato all’Ambiente di Palermo; l'area praticabile dagli utenti è, dunque, considerevole.: “Ogni villa, scuola, luogo pubblico, dovrebbe avere almeno due varchi per questioni di emergenza – sottolinea Frasca Polara –. Chiediamo all'Amministrazione di sbloccare al più presto il progetto di restauro del portone di via Almeyda – conclude – così come