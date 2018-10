A partire dal prossimo 18 ottobre alle 19.00, presso i Cantieri Culturali alla Zisa, prenderà il via la nuova edizione di Vestino, happening artistico a tema tessile e moda in programma nel capoluogo siciliano. Vestino è una festa diffusa nella città che lo scorso anno, alla sua prima edizione, ha visto collaborare artisti locali e artisti provenienti da diversi paesi europei, coinvolgendo designer, artisti, aziende tessili e laboratori di ricerca provenienti dalle comunità creative di Valencia, Ljubljana, Atene e Prato che presenteranno al pubblico tessuti, capsule collections, capi d’abbigliamento, stampe creative, oggetti di design, creazioni artistiche e lavorazioni tecnologiche d’avanguardia.Il programma del festival prevede, inoltre, tra le numerose attività, un’esposizione di opere presso il ridotto del Cinema de Seta, installazioni video e creazioni d’arte a cura della cooperativa di artisti Dimora OZ e la partecipazione dei laboratori della rete Alab Palermo, di Gullo Filati, di Sartoria Sociale Lab &Shop, della Galleria d'arte Agorà e del laboratorio Cosé con l'organizzazione di diversi workshop ed esposizioni di opere e linee di abbigliamento e accessori di artisti e designer Palermitani e della zona. E ancora, installazioni di creazioni sartoriali ispirati al tema della "Sicilianità" in collaborazione con Laboratori ALAB.ProgrammaGiovedì 18 ottobre•15,30 - 18,30: Workshop "Il ricamo architettonico" e "Laboratorio di ferri circolari" a cura di Gullo Filati in piazza Sant’Anna 6.•19,30: inaugurazione ufficiale del Vestino 2018 al Ridotto del cinema de Seta ai Cantieri Culturali, con le esposizioni degli artisti internazionali e di "Custurera", installazione di creazioni sartoriali ispirati al tema della sicilianità, a cura di AlabVenerdì 19 ottobre•9-13: Seminario in lingua inglese "Med Creativity For Inclusive Innovation" organizzato da The Interreg-Med Programme’s Creative And Social Innovation Community da CreZi. Plus- Cantieri Culturali della Zisa.•11,30 – 13,30: Workshop "WS design and 3D printing process of a bikini collection" con Rosanna Romano e Samuele Palermo al laboratorio aRks 3d ALAB - Venue (via Aragona 21)•15-19: Workshop "Knit cafè" a cura di Gullo Filati piazza Sant’Anna 6•18,30-20,30 Inaugurazione mostra "3D Jewels and Textile Tech” da Galleria Spazio Agorà (via XII Gennaio)Sabato 20 ottobre•10-13: Workshop "Tessitura" a cura di Titti Augugliaro e Giulia Salmeri da CreZi. Plus, Cantieri Culturali della Zisa(via Paolo Gili, 4)•10-13 "Upcycling Clothes" con Manca Ars da Sartoria Sociale (via Alfredo Casella, 22)•15-17: Workshop "Pittura su Seta" a cura di Enza Gaglio (Cosè-Alab e Dusanka Herman (Ljubljana -Slovenia), da Cosé Alab (via Gioacchino di Marzo)Lunedì 22 ottobre•10-13 "The True Impact of Clothing" Workshop di Cittadellarte-Fondazione Pistoletto Sustainability Hb del progetto CreativeWear con Olga Pirazzi, Silvia Giovanardi e Matteo Wrad da CreZi. Plus- Cantieri Culturali della Zisa.