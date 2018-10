La road map disegnata dalla conferenza dei capigruppo lunedì scorso è infatti già saltata, dal momento che ieri e oggi l’Aula è stata impegnata nel confronto con i revisori dei conti. Se ieri una parte delle opposizioni aveva chiesto le dimissioni del presidente del collegio, Marcello Barbaro, oggi l’attenzione si è spostata sulla valutazione non positiva che conclude la relazione dei revisori al rendiconto., ma che mancano le asseverazioni proprio perché il parere non è positivo: “Il collegio non poteva esprimere parere favorevole in mancanza di asseverazione – ha detto Orlando – Abbiamo espresso una valutazione non positiva e non c’è legge che ci dica come lo dobbiamo scrivere”. Una posizione che ha mandato in tilt il consiglio comunale, visto che si parla ormai di parere (e non valutazione) e che si è esplicitato che nei fatti il parere è negativo visto che manca l’asseverazione.dice Ugo Forello, capogruppo del M5s - Gli stessi hanno reso un parere negativo sul rendiconto. Adesso è necessario un supplemento di analisi sull'atto e valutare una sua restituzione all'amministrazione per intervenire sui punti critici e di dubbia regolarità. Per questo motivo abbiamo chiesto e ottenuto una riunione urgente della capigruppo per affrontare la situazione di crisi con il segretario generale e il ragioniere. Un giudizio politico però si può già esprimere: ci troviamo in una situazione impiastricciata e caotica che ha un solo responsabile, il sindaco con la sua gestione ‘allegra’ degli ultimi sei anni”.è saltata praticamente subito e aggiornata a domani: le opposizioni non avrebbero infatti gradito la presenza dell’assessore Antonio Gentile. “Oggi non abbiamo più dubbi, il parere negativo al rendiconto 2017 del Collegio dei Revisori impone la restituzione dell’atto indietro – dice Fabrizio Ferrandelli - Come da procedura, bisogna integrare questo atto deliberativo con le controdeduzioni del Ragioniere generale o con la proposizione di un nuovo atto deliberativo che superi le criticità esposte dalla relazione e che superi i disallineamenti. Ho chiesto in aula al Presidente del Consiglio Comunale di convocare il commissario inviato dalla regione, insieme ai capigruppo, al ragioniere e al segretario generale, per concordare il percorso proposto".la legittimità di questo atto, in virtù di questo parere negativo – dicono Giulio Tantillo e Mimmo Russo di Forza Italia e Fratelli d’Italia - Abbiamo rinviato la riunione a domani alla presenza dei soli capigruppo di minoranza e del dirigente Maneri: valuteremo la linea da tenere in virtù delle risposte”.per i prossimi giorni il collegio sindacale di Amat, mentre Maneri ha assicurato che Amap e Rap hanno stralciato i disallineamenti, anche se in quest’ultimo caso c’è un accantonamento per 1,7 milioni che secondo Palazzo delle Aquile deve essere comunque azzerato.