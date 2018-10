PALERMO - Avvenimenti previsti per domani, mercoledì, in Sicilia.

1) PALERMO - Palazzo Comitini, Sala Martorana, ore 09:00 Convegno dell'Asael dal titolo: "La necessità di una riforma degli enti locali in Sicilia: dai Comuni alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi".

2) TERMINI IMERESE (PA) - Tribunale, ore 09:00 Processo al sindaco di Bagheria Matteo Cinque (M5S) per turbativa d'asta, falso, abuso d'ufficio, rivelazione di segreto d'ufficio e omissione di atti d'ufficio

3) CATANIA - Municipio, ore 10:30 Presentazione delle iniziative di "Sicilia Munnizza Free" a Catania: l'Ecoforum provinciale sui rifiuti e l&rsquoeconomia circolare in programma il 19 ottobre nell'ex palazzo dell'Esa e "100 Piazze per Differenziare", in programma domenica 21 ottobre nella Piazza Verga in occasione del Mercato del contadino di Campagna Amica. Partecipa, tra gli altri, il sindaco Salvo Pogliese.

4) PALERMO - Palazzo delle Aquile, sala Rostagno, ore 10:30 Conferenza stampa di presentazione della 87/a Stagione Concertistica 2019 dell'Associazione Siciliana Amici della Musica. Saranno presenti tra gli altri il sindaco Leoluca Orlando, la presidente dell'Associazione Milena Mangalaviti, il direttore artistico Donatella Sollima e l'assessore comunale alla cultura Andrea Cusumano.

5) PALERMO - Ars, ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione di un ddl del M5S sul blocco delle autorizzazioni edilizie in Sicilia a chi non paga architetti, ingegneri e progettisti.

6) PALERMO - sede di Sicindustria, via Alessandro Volta 44, ore 15:00 In occasione dell'Anno del turismo Europa-Cina, Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, organizza il "B2B Tourism Sicily-China", in collaborazione con l&rsquoassessorato regionale al Turismo, Federturismo Sicindustria, Enit Pechino, Klm Airlines, Eupic (Een China).

7) CATANIA - Seminario arcivescovile, ore 16:00 Corso di formazione contro la pedofilia per gli insegnanti di religione. Organizzato dall'ufficio scolastico diocesano è stato affidato a don Fortunato Di Noto, fondatore di Meter onlus.

8) PALERMO - Galleria d'Arte Moderna, Via Sant'Anna 21, ore 18:30 Inaugurazione della mostra di Fatma Bucak "So as to find the strength to see". Seguirà alle 19 conversazione con l'artista. Organizzano Fondazione Merz, Galleria d'Arte moderna e Festival delle letterature migranti. Fino al 2 dicembre. (ANSA).