La sorella dei boss stragisti Giuseppe e Filippo, pure lei condannata per mafia, ha denunciato un finto dentista che l'avrebbe truffata.

- "Io sottoscritta... nella qualità di proprietaria dell'immobile sito in Palermo, via Conte Federico 60 querelo..".ha dato il via all'inchiesta sfociata nel processo che fra pochi giorni vedrà salire la picciridda di casa Graviano sul banco dei testimoni. È lei, infatti, la parte offesa in una vicenda che piccona tutte le certezze., storico feudo della famiglia mafiosa. Di Matteo cede l'immobile al figlio Pietro che vi impianta uno studio dentistico. Le lamentele di alcuni clienti giungono ai carabinieri del nucleo antisofisticazione che fanno irruzione nel magazzino e lo mettono sotto sequestro.. Non sapeva che l'immobile di sua proprietà fosse stato adibito a studio dentistico, che lo gestisse una persona senza i titoli necessari per esercitare la professione e neppure del sequestro. Lo scopre nel 2015, dopo che non era andato a buon fine un decreto ingiuntivo. La piccola di casa Graviano, infatti, aveva deciso di avviare una procedura di sfratto per morosità. Dal 2013 non riceveva più i soldi dell'affitto.. Una costituzione contestata dall'avvocato degli imputati, Tommaso De Lisi, secondo cui sarebbe la madre di Graviano la vera proprietaria dell'immobile. Dunque Nunzia non avrebbe alcun diritto a rivendicare il danno subito. Il processo è stato incardinato innanzi ad un nuovo giudice, Nicola Aiello, davanti a cui il legale rinnoverà la richiesta di estromissione della parte civile. Solo dopo sarà la volta di sentire Nunzia Graviano che ripercorrerà in aula tutte le fasi della vicenda.