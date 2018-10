Il Campus 3S sbarca a Palermo. Una due giorni promossa sul territorio nazionale da Campus Salute e organizzata, in occasione della tappa palermitana, da Vivi Sano Onlus in collaborazione con l'azienda ospedaliera universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo.la Giornata della Salute vedrà l’organizzazione di un ospedale da campo con visite. Un percorso di valutazione del rischio cardiometabolico ad ampio raggio per tutte le età. Le visite non sono prenotabili e verranno erogate, dalle 10 alle 17, fino al termine della disponibilità.Domenica 21 ottobre il Campus procederà con la Giornata dello Sport, un evento che prevede tantissime esibizioni da vedere e attività sportive da praticare. Sport per tutti. Nessuno escluso. Dalla camminata in riva al mare per e con i diabetici e gli autistici allo yoga, dalla street workout che attraverserà il centro storico a suon di musica.Il tutto in un tratto del waterfront palermitano. Dove? In un luogo di comunità adottato dai cittadini, riqualificato e gestito da Vivi Sano Onlus proprio per promuovere i corretti stili di vita: il Parco della Salute, al Foro Italico di Palermo, di fronte Porta Felice, ingresso al centro storico della città.