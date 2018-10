conseguenza.

La Procura della Repubblica indaga, da mesi e in gran segreto, sulla gestione di una grossa fetta della burocrazia comunale: dall'edilizia pubblica a quella privata, dalle espropriazioni al controllo del territorio. In particolare, sarebbero proprio le concessioni edilizie al centro degli accertamenti della magistratura.

Quel cartello affisso all'ingresso del Polo tecnico di via Ausonia è la spia di un'inchiesta. Forse ne è addirittura laA firmarlo il capo area Nicola Di Bartolomeo: “Al fine di non interrompere l’attività lavorative e nel contempo evitare disparità di trattamento tra i cittadini e favoritismi di tipo clientelare è fatto divieto di ricevere pubblico al di fuori dell'orario di ricevimento e non sono ammessi appuntamenti al di fuori di tale orario. I trasgressori saranno severamente puniti con l’immediato avvio di procedimento disciplinare”.dopo essere stato sentito dai magistrati. Se non è già accaduto potrebbe avvenire presto. Inutile sperare di acquisire notizie su un'indagine delicata e che vedrebbe coinvolte diverse persone, tra funzionari e tecnici.di cui parla Di Bartolomeo non sarebbero frutto del malcostume, ma di un patto illecito? Come ha raccontato alcuni giorni fa Livesicilia negli uffici di vai Ausonia lavorano centinaia di persone. Le indagini si concentrerebbero sul rapporto con i tecnici che presentano le istanze per le concessioni.al di fuori dell’orario di ricevimento”. Niente appuntamenti riservati e corsie preferenziali che qualcuno potrebbe avere già sfruttato.