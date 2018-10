Il sindaco della città in provincia di Reggio Calabria si è già allontanato dal comune da lui amministrato fino a qualche giorno fa, alle 6 di questa mattina. Ieri, infatti il Tribunale del riesame ne aveva revocato gli arresti domiciliari, disponendo peròcon l’accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti, si sarebbe adesso trasferito in un comune limitrofo, nella medesima provincia. "Riace - aveva ribadito ieri mattina - rappresenta. Anche senza contributi pubblici andiamo avanti lo stesso, da soli, perché negli anni abbiamo costruito dei supporti all'integrazione che oggi fanno la differenza".Intanto, per il primo cittadino, giungono messaggi di solidarietà da parte di personaggi pubblici, come lo scrittore, ma anche dai colleghi, rispettivamente alla guida di Napoli e Palermo.Per, secondo quanto scritto in un lungo post su Facebook, la revoca dei domiciliari a Mimmo Lucano "gli restituisce libertà ma non si ferma la battaglia legale e civile, perché possa rafforzarsi la cultura dell'accoglienza. Ho già espresso a Mimmo Lucano la mia solidarietà e gli ho anche rivolto l'invito a venire a Palermo, già nei prossimi giorni e in occasione del Festival delle letterature migranti. Qui - ha concluso il politico palermitano -potrà condividere la sua storia ed esperienza e costruire insieme un percorso che trova nelle comunità ed amministrazioni locali la sua forza".