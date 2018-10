. E' morto in ospedale Salvatore Genovese, sessantenne originario di Cerda, nel Palermitano: era caduto dal tetto della sua casa a Campofelice di Roccella e le ferite riportate non gli hanno lasciato scampo. L'incidente, avvenuto l'8 ottobre, aveva reso necessario il trasporto d'urgenza in ospedale. Era in coma da quel giorno e le condizioni non sono mai migliorate, fino a precipitare.in base alla quale ricostruzione l'uomo era salito sul tetto della villetta per sistemare l'antenna wi-fi. Avrebbe dunque perso l'equilibrio, precipitando. L'impatto con il suolo era stato violentissimo. A distanza di poche ore dalla notizia, arrivata a tutti coloro che a Cerda lo conoscevano, il paese è in lacrime."Non è giusto morire così - dice Giovanni - caro Totò, ti porterò sempre nel mio cuore". "Condoglianze a tutta la famiglia - scrive Mariano - era un uomo perbene, un grande lavoratore". E ancora: "Il sorriso, la sua voglia di vivere e le sue battute ironiche ci rallegravano i cuori".