Pace fiscale, sì, ma pene severe contro gli eventuali 'furbetti'. Il carcere fino a sei anni è infatti previsto per chi, scegliendo di aderire alla pace fiscale, fornisce atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero. Lo prevede l'articolo dedicato alla "dichiarazione integrativa speciale" del dl fisco in una bozza recente successiva al Consiglio dei ministri che ha approvato il provvedimento.