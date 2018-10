È in corso lo sgombero dell'abitazione dove si è verificata l'aggressione a Stefania Petyx, inviata di Striscia la notizia. Stamani sono intervenuti poliziotti e carabinieri in via Giuseppe Savagnone, nel rione Noce, a Palermo, insieme con la polizia municipale. Stamani sono intervenuti poliziotti e carabinieri in via Giuseppe Savagnone, nel rione Noce, a Palermo, insieme con la polizia municipale.

Petyx fu spintonata e fatta cadere dalle scale. Questa mattina forze dell'ordine, vigili del fuoco e sanitari del 118 hanno accerchiato la zona. Visto il dispiegamento di forze le operazioni di sgombero si stanno svolgendo senza grosse tensioni.

"Come promesso giustizia è stata fatta. Grazie a tutti, a partire dalle forze dell'ordine". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta lo sgombero degli abitanti abusivi.

, uno degli occupanti abusivi, per differenziare il suo comportamento da quello di chi nei giorni scorsi ha aggredito Petyx: "Chiediamo aiuto, il sindaco ci aiuti, abbiamo 23 bambini e se perdiamo questa casa non sappiamo dove andare". Puleo dice di essersi iscritto nelle liste comunali per ottenere un alloggio popolare: "Non abbiamo lavoro. Sappiamo che siamo abusivi e in torto, vogliamo parlare con educazione. Chiediamo scusa per quello che hanno fatto di fronte". Poi, parole che cavalcano l'onda emotiva del momento: "Dobbiamo essere 'turchi' per avere una casa, se eravamo neri a quest'ora eravamo sistemati". A tutte queste persone è stato intimato di lasciare le abitazioni entro 10 giorni, altrimenti saranno allontanati come gli altri.