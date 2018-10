in zone in cui non ci sono più i cassonetti, continua a gettare i rifiuti indifferenziati per strada, magari lì dove prima c'erano i contenitori. Questa mattina l'amministratore Giuseppe Norata è stato in via Resuttana, a Palermo, per un sopralluogo e ha trovato un'amara sorpresa: il punto, pulito domenica da una piccola discarica abusiva, era tornato a essere un cumulo di immondizia.che sono stati segnalati alla Polizia municipale, intervenuta sul posto: non solo semplici cittadini, che magari hanno gettato l'involucro di un pacco consegnato a casa o riviste con tanto di indirizzo, ma anche attività commerciali tra cui una rosticceria. "Saremmo più contenti se tutti rispettassero le regole - dice Norata - ma noi non ci fermiamo".