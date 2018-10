. Lo rivela un sondaggio condotto da Eurobarometro, che ha censito il consenso delle politiche comunitaria e dell'Euro nei ventotto stati membri.Se nel nostro paese si andasse a votare per scegliere se rimanere o uscire dall'Unione Europea, i favorevoli all'abbandono sarebbero la maggioranza assoluta, con una percentuale poco sotto al 56%. Si tratta del dato più critico fra quelli rilevati negli altri paesi. Battuti addirittura i britannici ormai in uscita, che oggi boccerebbero la Brexit. Si consideri che "remain" vincerebbero con il 53%.Ma se il giudizio verso le politiche comunitarie è pressoché negativo, gli italiani vedono positivamente la moneta unica. L'Euro conquista il 65% degli intervistati, una percentuale più alta rispetto alla media comunitaria, ferma al 61.Eurobarometro ha infine chiesto ai cittadini cosa sapessero sul voto che rinnoverà il Parlamento europeo, previsto per il prossimo maggio. Il 41% degli italiani è riuscito a identificare la data e il 51% si dice interessato al valore significativo di questa tornata elettorale.