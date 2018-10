ROMA - Sole e temperature quasi-estive da domani e fino a domenica, soprattutto in Val Padana e nelle regioni tirreniche. Continua, secondo le previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com, Francesco Nucera, il caldo anomalo che si è registrato anche in questa prima parte d'autunno. "Da domani avremo più sole - sottolinea - e temperature in ulteriore aumento, con massime di 25-26 gradi, 5-6 in più della media, in Toscana, Liguria e Lazio". L'alta pressione responsabile di queste favorevoli condizioni meteo durerà fino a domenica. "Si sposterà sul Regno Unito - osserva il meteorologo - favorendo lo scivolamento di una perturbazione sui Balcani, la cui coda determinerà un calo delle temperature soprattutto sui versanti adriatici.

Al momento sembra che le temperature si possano ridimensionare da domenica".

Non è comunque detto che l'autunno 2018 (dopo quello del 2017 che è stato tutto sommato nella norma) passi alla storia come uno dei più caldi. "E' vero - rileva il meteorologo di 3bmeteo.com - che negli ultimi decenni questa stagione è stata sempre calda, ma ripetere gli exploit del 1987 e del 2014, gli anni con le stagioni autunnali più calde in assoluto non è una cosa prevedibile". (ANSA).