i sono conclusi gli incontri tra aziende e sindacati di categoria per esperire gli esami congiunti a seguito della comunicazione di vendita. Il Grand Hotel Villa Igiea andrà a Rocco Forte and Family, l'Hotel delle Palme è stato acquisito dal gruppo Algebris attraverso la società Argonauti e l'Hotel Excelsior dalla Luxury Private Properties.

Quanto ai primi due si dovrà attendere il periodo previsto di legge, in quanto soggetti a prelazione da parte della soprintendenza dei beni culturali.

L'hotel Excelsior, invece, sarà di fatto ceduto a far data del primo novembre.

Durante la trattativa, massima attenzione è stata data ai lavoratori in forza presso la società esterna ed ai lavoratori cosiddetti intermittenti per i quali, tutte e tre le aziende entranti, si sono impegnate, prima della scadenza del 31 dicembre 2018, a realizzare incontri con le organizzazioni sindacali atti a trovare soluzioni a tutela dei livelli occupazionali. S

oddisfazione è stata espressa dal segretario generale regionale Mimma Calabrò: “I nuovi gruppi hanno dimostrato enorme interesse sia per le strutture acquisite che per il territorio palermitano e questo non può che essere volano di sviluppo anche per le attività dell'indotto e per quelle commerciali.

Le intenzioni di rivalutazione e ristrutturazione di questi hotel, che rappresentano non solo un attrazione turistica d'eccellenza ma anche una espressione storico-culturale della nostra città - continua il segretario - non possono che trovarci in accordo, ma attraverso questi ci si deve porre l'obiettivo di stabilizzare i lavoratori in alcuni reparti stagionali e creare ulteriore occupazione attraverso un piano industriale della stagione. Faremo attenzione

sull'operato di queste aziende affinché nessun posto di lavoro, anche atipico, possa essere perso - conclude la sindacalista- e far in modo che lo sforzo intrapreso da ogni dipendente in questi anni con la società uscente Acqua Marcia possa rappresentare un investimento e non una vana speranza“.

