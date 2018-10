Tra gli altri saranno presenti Salvo Fleres, Salvatore Grillo Morassutti, Maurizio Ballistreri, Annalisa Romeo, Antonio Carullo, Andrea Piraino, Carmelo Rapisarda, Livio Daidone, Stefano Lo Presti, Antonella Marsala.

PALERMO - "Verso la Costituente", nome temporaneo di un movimento che sta per ufficializzare la propria nascita con un grande evento in programma a Pergusa il prossimo 20 ottobre, in cui l’assemblea individuerà il nome in cui tutti possano riconoscersi, "si rifà agli ideali della Sicilia e punta esclusivamente ad una classe dirigente che risponda ad un partito siciliano". È quanto annuncia una nota."Si preannuncia quindi - prosegue la nota - dichiaratamente sicilianista, legato al territorio e agli interessi delle popolazioni, e vede tra gli animatori esponenti politici di diversa provenienza ideologica ma anche rappresentanti del mondo accademico, delle professioni, dell’economia e del lavoro".La presentazione alla stampa avrà luogo giovedì 18 ottobre alle 10.30, presso la Sala stampa di Palazzo dei Normanni.