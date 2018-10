PALERMO - Arriva a Palermo la terza edizione di Ballarò Buskers, Festival internazionale di circo contemporaneo e arti di strada, con l'obiettivo di rilanciare e riqualificare il mercato storico palermitano. L'evento si svolgerà dal 19 al 21 ottobre e, alle rassegne delle scorse edizioni, si aggiungono ora anche salita Raffadali e piazza Carmine, ripulita e restituita al quartiere grazie all'intervento della Rap. Insieme persone provenienti da 16 paesi diversi, con l'esibizione da parte di 87 artisti tra bande, gruppi musicali, cantanti, attori, saltimbanchi, giocolieri, danzatori, performer di Palermo ma anche siciliani e internazionali."Questo Festival è il Festival della comunità per la comunità e per tutta la città - le parole del presidente dell'Associazione Ballarò Buskers, Marco Sorrentino -. Quest'anno il Buskers si spinge fino a piazza Carmine dentro il Mercato dove da mesi abbiamo avviato il processo per il ripristino del Mercato al coperto. Sono tante le battaglie quotidiane che abbiamo messo in campo e durante il Buskers le ricorderemo. Il nostro è un quartiere Mercato pieno di belle realtà artigianali, artistiche e storiche che vanno incentivate in modo da stimolare positivamente i nostri giovani per allontanarli dalla malavita. Più cresce l'economia vera e legale più possiamo allontanare situazioni dannose per dalle nostre piazze come lo spaccio che attanaglia questo quartiere"."Il Ballarò Buskers è ormai un appuntamento fisso e irrinunciabile del panorama delle attività culturali e delle attività sociali di Palermo - afferma il sindaco, Leoluca Orlando -. Se non suonasse quasi contraddittorio con la sua natura e con quella 'nomade' dei suoi artisti si potrebbe quasi dire col sorriso che il Ballarò Buskers sta diventando un festival "Stabile" di Palermo. E se si sta "stabilizzando" è perché il Festival è parte integrante di quello splendido movimento di cittadini e istituzioni che a Ballarò e in tutto il centro storico, ma anche in altri quartieri centrali come Danisinni, e periferici come lo Zen, hanno avviato e stanno gestendo in prima persona un percorso di rinascita sociale, che vede nelle attività artistiche e culturali uno dei suoi puntine cardine. Per questo, ancora una volta, Ballarò è Palermo, Palermo è Ballarò"."Ritorna il festival che anima con artisti e performers le strade di Ballarò - spiega l'assessore alla Cultura, Andrea Cusumano -. Una felice intuizione delle associazioni, operatori e abitanti del territorio che, col supporto dell'amministrazione, trasforma il quartiere ed il mercato in protagonista e che in quest'anno dove Palermo è Capitale italiana della Cultura vede una grande partecipazione di artisti italiani ed internazionali e l'adesione di tanti volontari che, sposando il progetto, si riconoscono nei valori di accoglienza, gioia ed apertura che Ballarò Buskers incarna".