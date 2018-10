Adesso i parlamentari siciliani dovranno adeguarsi alle rilevazioni sollevate dal ministero dell’Interno e raccolte dall’Avvocato generale Gianluigi Amico. Ma certamente dovranno “scongiurare - per stare alle parole della relazione - l’impugnativa di grande impatto simbolico”.

Insomma, tutto da rifare: l'Ars deve mettere una pezza, per evitare la gaffe.

. Anche una legge simbolo come quella sulla giornata della legalità e il forum permanente contro la mafia infatti va corretta. Lo Stato ha già avvisato la Regione: così, la norma potrebbe essere bocciata.“La regione - dice il testo del deliberato - non intende sovrapporsi alle attività delle Forze di Polizia né invadere ambiti di competenza statale”. Meglio modificare la legge piuttosto che andare allo scontro con lo Stato e perdere tempo e rischiare una figuraccia.Il testo prevede la nascita della "Giornata della memoria" il 30 aprile, giorno dell'omicidio dell'allora segretario del Pci Pio La Torre e del suo collaboratore Rosario Di Salvo , e della creazione di un Forum permanente contro la criminalità organizzata.in modo poco chiaro sicché sarebbe opportuno “precisare più chiaramente gli ambiti nei quali interviene”. Per i funzionari del ministero dell’Interno che hanno vagliato il testo, infatti, l’Assemblea avrebbe sbagliato a parlare di “contrasto” alla criminalità organizzata, che spetta appunto alle forze dell'ordine. Altro errore poi sarebbe quello in cui il legislatore siciliano dà alla Regione il potere di chiamare a partecipare al forum permanente le Forze di Polizia statali. Queste due previsioni infatti lederebbero le competenze nazionali di contrasto e repressione dei reati.