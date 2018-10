SCIACCA (AGRIGENTO) - Sono 130 le ordinanze di demolizione di manufatti abusivi disposte dal comune di Sciacca (Agrigento). I provvedimenti sono stati notificati ai proprietari degli immobili e scaturiscono da sentenze di condanna passate in giudicato. Si impone il ripristino dei luoghi. Non si tratta solo di edifici, alcuni dei quali situati lungo la fascia costiera, ma anche di piccoli abusi, come verande e tettoie. Ordinanze che giungono dopo cinque anni da un protocollo d'intesa finalizzato all'esecuzione delle sentenze sottoscritto dall'allora procuratore della Repubblica Vincenzo Pantaleo e i sindaci dei comuni del comprensorio giudiziario di Sciacca. In assenza di interventi da parte dei proprietari le demolizioni dovranno essere effettuate dal comune.(ANSA).