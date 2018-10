PALERMO - Nessuno si muova dalla sua scrivania. Questa mattina i sindacati hanno incontrato all’Aran Sicilia l’assessore alla Funzione pubblica Bernadette Grasso per parlare di mobilità dei dipendenti dopo gli ultimi allarmi lanciati dai rappresentanti dei lavoratori. L’intenzione dell’assessorato, che ha invocato l’eccezionalità delle manovre, era quello di ottenere flessibilità da parte delle organizzazioni sindacali per coprire i fabbisogni di personale nei dipartimenti, ma alla fine del tavolo di confronto i sindacalisti hanno ottenuto più tempo. E l'assessore precisa: "Nessuno stop, ho solo dato tempo al confronto".

Secondo indiscrezioni, il piano sarebbe pronto ma avrebbe numeri "impresentabili": con tutti i dirigenti generali che chiedono risorse, l'unica strada possibile è quella dei concorsi ma c'è ancora il blocco delle assunzioni.

, i trasferimenti così come erano stati avviati erano inaccettabili, soprattutto perché privi di criterio e potenzialmente dannosi per l'amministrazione stessa", aggiungono i sindacalisti, che invitano poi l'assessore a rispettare gli impegni presi: incentivi, incontri tra sindacati e dipartimenti regionali, una nuova circolare sulla mobilità. "Dopo questo ennesimo intervento 'd'urgenza' - dicono- aspettiamo la convocazione da parte dell'assessore e dell'Aran per un nuovo incontro con tutti i direttori generali per definire il reale fabbisogno dei dipartimenti, considerando il carico di lavoro per dipendente, così da costruire un piano industriale che miri contemporaneamente all'efficienza dei servizi e, allo stesso tempo, rispetti i diritti dei lavoratori".Prima con la mobilità di 150 unità di personale da mettere nelle guardianie delle dighe, poi con quella di 68 dipendenti del settore dei beni culturali da spostare alle Attività produttive. Lo schema in tutti e due i casi è stato lo stesso. Il governo prova a cambiare la sede di lavoro, e, conseguentemente, le mansioni dei dipendenti ma poi fa marcia indietro a causa delle proteste dei sindacati: non si fanno trasferimenti senza capire quali strutture ne hanno più bisogno.È il gioco delle parti: il governo vorrebbe coprire velocemente i posti vacanti che ha e le organizzazioni sindacali tirano il freno a mano. La posizione dei sindacati è risultata chiara e unitaria: prima di fare i trasferimenti sarebbe opportuno fare il piano del fabbisogno di ogni singolo dipartimento e magari realizzare la mobilità su base volontaria e con l’attribuzione di un incentivo.previsto dalla legge e “fin ora - dicono - ignorato”: quello dal Cug, il Comitato unico di garanzia. “Apprezziamo - dicono i segretari- che l’assessore Grasso abbia fatto dei passi indietro rispetto alla posizione iniziale con cui si era presentata all’incontro. Riteniamo inopportuno continuare a volere ricorrere alla mobilità straordinaria, con cui si potrebbe derogare al contratto collettivo. L’uso di questa clausola deve essere episodico e riteniamo che adesso sia l’ora di soluzioni strutturali, regole precise che impediscano ai i dirigenti generali di potere emanare delle vere e proprie liste di proscrizione con le quali potrebbero disfarsi del personale ritenuto meno efficiente o poco gradito".il presidente della Regione Nello Musumeci ha confessato che alla Regione manca il personale per scrivere la Finanziaria e la scelta di ricorrere al Formez per qualche unità di personale è stata spiegata così in una recente conferenza stampa a Palazzo d'Orleans: "Scrivere la Finanziaria, per rispettare la scadenza del 31 dicembre, mentre è in atto una corsa contro il tempo per la certificazione dei fondi europei è un impegno immane", aveva detto il presidente, sottolineando proprio la carenza di personale negli uffici.-. Pertanto nell'incontro di oggi con i sindacati non si è affatto discusso di fermare la riorganizzazione delle strutture regionali, utile a rendere maggiormente efficiente ed efficace la Regione, bensì è stato un ulteriore momento di confronto con i rappresentanti del personale della Regione Siciliana al fine di condividere il percorso avviato. Ribadisco che l'impegno del governo Musumeci è quello di garantire i servizi ai cittadini e alle imprese siciliane".