Una mattina da incubo per il personale del discount "MD" di via Lanza di Scalea, nella zona di Partanna Mondello.tre malviventi sono entrati da un cancello già aperto e hanno preso di mira due dipendenti, a cui hanno sferrato un pugno, costringendoli a condurli nella stanza in cui si trova la cassaforte.. La banda ha infatti forzato una porta sul retro ed ha poco dopo fatto perdere le proprie tracce. Sotto choc, le vititme hanno lanciato l'allarme ai carabinieri.Le indagini per rintracciare i rapinatori sono in corso, al vaglio ci sarebbero le immagini delle telecamere che si trovano nella zona.