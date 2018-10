PALERMO - Una donna a Bagheria (Palermo) è stata morsa ad una mano da un Pitbull che le ha quasi staccato un dito. E' accaduto in via Baldassare Scaduto mentre la vittima stava passeggiando. Trasportata in un primo momento nel pronto soccorso del paese per una prima medicazione, la donna è stata poi trasportata del 118 nel reparto di Chirurgia plastica dell'ospedale Civico di Palermo per essere sottoposta ad un intervento chirurgico. Agenti della polizia di Stato e della polizia municipale sono alla ricerca del cane, apparentemente senza padrone, ma che aveva un collare, come ha raccontato la vittima.