Avvenimenti previsti per oggi, giovedì 18 ottobre, in Sicilia.1) CATANIA - Università, dipartimento agricoltura, alimentazione e ambiente, Via Santa Sofia 100, ore 09:00 Terza edizione regionale del 'Global Halal Forum' dedicato agli imprenditori siciliani che guardano alla certificazione in linea con i dettami della religione islamica.2) PALERMO - Palazzo di Giustizia, Corte d'assise, ore 09:00 Processo per traffico di esseri umani a Mered Yedego Medhane, eritreo estradato dal Sudan, ritenuto a capo di una delle organizzazioni che gestiscono la tratta dei migranti.3) SAN LEONE (AG) - Hotel Dioscuri Bay Palace, ore 09:00 XVIII congresso provinciale della Cgil sul tema : "Il lavoro è"4) ACIREALE (CT) - Hotel Orizzonte, ore 09:30 Congresso dello Spi Cgil, il sindacato dei pensionati. Oltre al segretario generale uscente, Carmelo DeCaudo, interverranno il segretario di Spi Cgil Sicilia, Maurizio Calà, la segretaria nazionale, Vera La Monica e il segretario generale della Camera del Lavoro di Catania, Giacomo Rota.5) PALERMO - Camera del Lavoro di Palermo, via Meli 5, ore 10:00 La leader della Cgil Susanna Camusso partecipa alla presentazione del libro "Pio La Torre e la Cgil. L'Impegno sindacale a Palermo e in Sicilia". Partecipano oltre agli autori, Enzo Campo, Vito Lo Monaco, Leoluca Orlando, Michele Pagliaro e Giuseppe Tornatore. Alle 18 Camusso sarà al Complesso Monumentale Steri per l'iniziativa Cgil Palermo "Il tempo precario del lavoro".6) PALERMO - Palazzo dei Normanni, Sala stampa, ore 10:30 Conferenza stampa di presentazione del movimento "Verso la costituente", nome temporaneo di un movimento che sta per ufficializzare la propria nascita con un grande evento in programma a Pergusa il prossimo 20 ottobre.7) PALERMO - Palazzo Forcella De Seta, Foro Italico, Sala Florio, ore 10:30 Conferenza stampa di presentazione di "I-design", manifestazione del Sud Italia dedicata al design giunta al settimo anno in programma dal 25 ottobre al 4 novembre.8) PALERMO - Mercato di Ballarò, ore 12:00 Conferenza stampa di presentazione della III edizione del "Ballarò Buskers Festival", festival internazionale di arti di strada in programma nel quartiere Albergheria il 19, 20 e 21 ottobre.9) PALERMO - Aula Magna Margherita De Simone (Ed. 14, Campus di Viale delle Scienze), ore 14:00 Inaugurazione della rassegna cinematografica "CineDarch", organizzata dal Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Palermo, alla presenza del regista Giuseppe Tornatore.10) CATANIA - Palazzo dei Chierici, ore 17:00 Cerimonia di premiazione dei tre team vincitori della Start Cup Catania 2018, competizione per progetti d'impresa promossa dall&rsquoUniversità in collaborazione con l&rsquoOrdine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e con il supporto di Creval e Farmitalia. La finale di Start Cup Sicilia è in programma il 22 ottobre a Palermo.11) PALERMO - Hotel Splendid La Torre, Mondello, ore 18:00 XVII Congresso Nazionale SIMDO (Società Italiana Metabolismo Diabete Obesità). Fino al 20 c.m. (ANSA).