Ci sarebbero stati Insulti per il colore della pelle e dopo gli insulti calci e pugni fino al ricovero in ospedale. L'ennesima aggressione razzista è avvenuta a Morbegno in provincia di Sondrio ai danni di un senegalese di 28 anni. Attorno alle 2 di sabato notte - secondo una prima ricostruzione - l'uomo è stato avvicinato da un gruppo di giovani che hanno cominciato a insultarlo per il colore della pelle e poi sarebbe scattata l'aggressione.