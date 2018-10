“Al comune di Palermo decine e decine di cittadini si ritrovano in una situazione paradossale: a causa dell’annullamento di tutti i colloqui fissati all'epoca della presentanzione dell'istanza per la carta Rei, il Reddito di inclusione, e della mancata comunicazione agli utenti, potrebbero scadere i sei mesi previsti dall’Inps per l’effettuazione dei colloqui. In pratica, decine di persone rischiano di perdere i soldi e di dover restituire quelli ricevuti per un disguido burocratico”. Lo dicono Paolo Caracausi (Idv), consigliere comunale di Palermo, e Giuseppe Quartararo (Idv), consigliere della Terza circoscrizione. : a causa dell’annullamento di tutti i colloqui fissati all'epoca della presentanzione dell'istanza per la carta Rei, il Reddito di inclusione, e della mancata comunicazione agli utenti, potrebbero scadere i sei mesi previsti dall’Inps per l’effettuazione dei colloqui. In pratica, decine di persone rischiano di perdere i soldi e di dover restituire quelli ricevuti per un disguido burocratico”. Lo dicono Paolo Caracausi (Idv), consigliere comunale di Palermo, e Giuseppe Quartararo (Idv), consigliere della Terza circoscrizione.

con gli assistenti sociali del Comune per la sottoscrizione di un progetto personalizzato, così come disposto dall’Inps; colloquio che va effettuato entro sei mesi dalla prima erogazione del contributo. Il punto è che gli uffici comunali hanno annullato tutti gli appuntamenti con gli assistenti sociali, visto che ancora non c’era l’esito Inps sulle varie pratiche, per non creare false aspettative, ma senza comunicare nulla agli utenti. La beffa però era dietro l’angolo: l’Inps ha infatti concesso il contributo a decine di palermitani, che però devono sostenere il colloquio entro sei mesi dalla prima erogazione; peccato che i colloqui siano stati tutti riprogrammati fuori tempo massimo. Il risultato? I colloqui sono stati fissati oltre il termine ultimo dei sei mesi per decine di persone che, adesso, rischiano di perdere la carta Rei”.gli uffici comunali a trovare soluzioni immediate, visto che la perdita del beneficio a causa di lungaggini burocratiche potrebbe danneggiare tantissime persone, che poi si rivarrebbero sul Comune: bisogna fissare tutti gli appuntamenti prima della scadenza dei sei mesi con una corsia preferenziale”.