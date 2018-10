Calpurnio. Gli agenti hanno accertato l'assenza delle autorizzazioni ed è quindi scattata la denuncia nei confronti del titolare: dopo aver avviato l'attività, infatti, non aveva comunicato le generalità di chi alloggiava nella struttura.

Inoltre, non era in possesso della Scia, circostanza che ha reso necessario il sequestro della casa vacanze. Una situazione simile è stata accertata in via Teti: a

nche in questo caso gli agenti hanno denunciato il titolare dell’immobile per la mancata comunicazione degli ospiti della struttura, anche lui non aveva presentato i relativi documenti per la Scia: due appartamenti dell'edificio sono finiti sotto sequestro. Pochi giorni fa un'altra denuncia è scattata in via Piano Gallo, dove è stata individuata una terza struttura irregolare.

i controlli della polizia si sono infatti concentrati in uno dei settori di più forte espansione negli ultimi mesi in città, quello alberghiero, in cui si registra però un aumento dei casi di abusivismo.