MARSALA (TRAPANI) - È il quarto furto che viene messo a segno nell'arco di dieci giorni. Nel mirino dei ladri, ancora una volta, la notte scorsa, la mensa "Giorgio La Pira" a Marsala, gestita dalla "Fondazione San Vito Onlus" e Caritas Diocesana. Sono state rubati prodotti alimentari che gli stessi della Fondazione con sede a Mazara del Vallo avevano consegnato il giorno prima alla mensa marsalese, rifornendo così la cucina. "I ladri si sono introdotti da due piccole finestre che si affacciano sul lato del campo sportivo, le uniche due sprovviste di inferriate antifurto", dice il presidente della Fondazione, Vito Puccio, cha ha denunciato il furto alle forze dell'ordine e ha informato il Comune di Marsala, proprietario dei locali dati in gestione, invitando, "con urgenza, alla sistemazione delle grate di ferro anche in quelle due finestre. Gli infissi dell'ingresso principale sono, infatti, tutti dotati di inferriate che vengono chiuse con i lucchetti"."La situazione è diventata insostenibile - aggiunge Puccio - queste azioni vanificano il prezioso lavoro che la Fondazione svolge nei confronti dei più bisognosi, anche con l'impegno di numerosi volontari marsalesi". La mensa garantisce ogni giorno (da lunedì a sabato) a pranzo, pasti caldi per 40 persone bisognose.(ANSA).