Chi lo conosceva lo ricorda come un uomo sempre ben vestito, con giacca, pantaloni scuri e camicia, che ogni domenica però mollava tutto per seguire la propria squadra del cuore. "Si dedicava anima e corpo al suo negozio e alla sua famiglia. Amava questa città, aveva lasciato la Cina da giovanissimo, insieme alla moglie".Si faceva chiamare "Sasà" e dopo aver trascorso quasi trent'anni nel capoluogo siciliano, ha deciso di rimanerci anche dopo la morte. Una scelta ben diversa da quella della maggior parte degli asiatici in Italia: la salma o le ceneri vengono di solito rimpatriate, e soltanto una volta arrivate in Cina viene celebrato il rito funebre del culto professato.e in città aveva pure comprato il loculo per riposare dopo la sua morte. Dopo essersi ammalato, non è così tornato nel suo paese, ma è rimasto a Palermo, insieme alla moglie e al figlio che hanno poi rispettato la sua scelta, quella di essere seppellito al cimitero dei Rotoli.Il cinese che tifava Palermo era stato uno dei primi a giungere in città in cerca di fortuna. Lungo la stessa strada, dove si trovano decine di attività commerciali del popolo delle lanterne rosse, oggi c'è ancora il negozio del figlio, un altro giovane cinese che però, a Palermo ci è nato.