350 grammi di infiorescenze di marijuana, suddivisa in cinque buste sigillate, 215 grammi di hashish in panetti, 130 grammi di mannite, comunemente utilizzata per il taglio della cocaina, e 290 euro in contanti, ritenuti frutto dello spaccio.

Trovato anche il "kit" per il confezionamento, compresi due bilancini di precisione. L'uomo è accusato di

detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è convalidato, il giudice ha disposto per lui l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, In corso le indagini per accertare

i canali di approvvigionamento della sostanza da piazzare nella zona di Ballarò.

E' il bilancio dei controlli dei carabinieri della squadra Motociclisti del nucleo radiomobile, che nella zona di Ballarò hanno fatto scattare l'ennesimo arresto per droga.A finire in manette T.A, un 59enne palermitano che in casa nascondeva